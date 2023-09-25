Асад заявил, что Сирия будет работать с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

Сирийский лидер отметил, что "большинство стран мира с нетерпением ждут, когда китайский юань трансформируется в международную валюту, поскольку доллар является оружием Запада против развивающихся стран"

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Сирия привержена курсу на развитие дружественных отношений с Китаем во всех областях. Об этом заявил президент арабской республики Башар Асад на встрече в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Сирия воспользуется китайским экономическим опытом и будет тесно взаимодействовать с Китаем в рамках его глобальной инициативы "Один пояс - один путь", - передало слова Асада агентство SANA. - Мы планируем несколько совместных инвестиционных проектов, а также активизируем сотрудничество в технологической и культурной сферах".

Как отметил сирийский лидер, "большинство стран мира с нетерпением ждут, когда китайский юань трансформируется в международную валюту, поскольку доллар является оружием Запада против развивающихся стран".

Асад поблагодарил китайское руководство за поддержку Сирии в войне с терроризмом и помощь, оказанную в преодолении последствий катастрофы, вызванной землетрясением 6 февраля.

22 сентября в Ханчжоу состоялись переговоры президента Сирии с председателем КНР Си Цзиньпином. По их итогам лидеры двух стран объявили об установлении отношений стратегического партнерства. После встречи состоялось подписание документов о двустороннем сотрудничестве, в частности, о совместном развитии инициативы "Один пояс - один путь".

Дамаск присоединился в январе 2022 года к этой китайской инициативе по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры. Как отметила советник сирийского лидера Луна аш-Шибль, Китай "не стремится к получению военных баз, его цель - содействовать прогрессу и процветанию".