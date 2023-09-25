Экспозицию БелАЭС представят в Вене в рамках конференции МАГАТЭ

В рамках нее ознакомят с информацией о реализации национальной ядерной энергетической программы республики

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Белорусская АЭС представит экспозицию в Венском международном центре в рамках конференции МАГАТЭ с информацией о реализации национальной ядерной энергетической программы. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"Сегодня в Вене открывается заседание 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. В штаб-квартире организации - Венском международном центре - начнет работу экспозиция Белорусской АЭС, где будет представлена информация о реализации национальной ядерной энергетической программы Белоруссии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что экспозиция ознакомит с развитием в стране инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности, формированием соответствующей нормативно-правовой базы, системе подготовки кадров для отрасли, проинформирует о развитии социально-экономической инфраструктуры города атомщиков Островца (Гродненской области).

В Минэнерго отметили, что проект по строительству БелАЭС находится на завершающем этапе. "Беларусь открыто, ответственно и во взаимодействии с ведущими международными организациями, прежде всего МАГАТЭ, предпринимает необходимые меры для обеспечения высокого уровня безопасности станции", - отметили в ведомстве. В республике проведены все ключевые миссии Агентства, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС.

БелАЭС возведена в городе Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом").