В Белграде начались переговоры президента Сербии с послом России

Александр Вучич встретился с Александром Боцан-Харченко на фоне эскалации ситуации в Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Переговоры президента Сербии Александара Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко начались в столице республики. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из президентского дворца.

Переговоры сербского лидера с российским дипломатом организованы на фоне эскалации ситуации в Косове и Метохии, в ходе которой был убит представитель правоохранительных органов непризнанного Косова и трое сербов. На переговорах также присутствует министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Переговоры с участием Боцан-Харченко являются первой официальной встречей Вучича с иностранными представителями после инцидента на севере Косова.

Вучич в ходе обращения к нации 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.