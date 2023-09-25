WSJ: США согласились с мнением Канады о причастности Индии к убийству лидера сикхов

По данным газеты, Оттава основывает свои подозрения главным образом на перехваченной переписке индийских дипломатов по электронной почте

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американские разведывательные службы сходятся во мнении с Оттавой о причастности Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара в июне. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, спецслужбы США поделились с Канадой данными, которые подтверждают предположения об ответственности Нью-Дели за убийство лидера сикхов. Эти сведения были переданы Оттаве после преступления, уточнили источники. Как пишет газета, у американских спецслужб не было прямых доказательств подготовки покушения на лидера сикхов.

Источники газеты поясняют, что Канада основывает свои подозрения главным образом на перехваченной переписке индийских дипломатов по электронной почте. Канада совместно с Австралией, Великобританией, Новой Зеландией и США входит в разведывательный альянс Five Eyes. Американский посол Дэвид Коэн в эфире телеканала CTV заявил, что Вашингтон поддерживал контакт с Оттавой по ситуации вокруг убийства Ниджара. Он признал, что члены Five Eyes помогли Канаде прийти к выводу об ответственности Индии, но отказался говорить конкретно о роли США в передаче разведданных.

О ситуации вокруг убийства Ниджара

Оттава решила 18 сентября выслать одного из старших дипломатов Индии из-за предположений о причастности спецслужб этой страны к убийству Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

МИД Индии 19 сентября вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему о зеркальном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз.