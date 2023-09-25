25 сентября, 07:38,
обновлено 25 сентября, 08:11
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

МИД Китая призвал к справедливому расследованию взрывов на "Северных потоках"

Коллективное молчание "открытых и прозрачных" стран по ситуации вокруг "Северных потоков" вызывает недоумение, заявил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Пекин считает необходимым провести объективное и профессиональное расследование взрывов на "Северных потоках". Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать расследование диверсии в прошлом году.

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"КНР поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов "Северных потоков", - заявил Ван Вэньбинь.

Коллективное молчание "открытых и прозрачных" стран по ситуации вокруг "Северных потоков" вызывает недоумение, сообщили в МИД КНР.

"Вызывает недоумение, что страны, которые превозносят себя как открытые и прозрачные, держат язык за зубами в отношении "Северных потоков", - заявил Ван Вэньбинь. 

Теги:
КитайРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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