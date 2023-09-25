25 сентября, 07:40
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

На мраморном заводе в Карабахе обнаружили схрон оружия

По данным Минобороны Азербайджана, действовавший незаконно гражданский объект долгое время использовался для военных целей

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Схрон оружия обнаружен в подвале мраморного завода в Карабахе. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

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"Обнаружены и изъяты разнокалиберное стрелковое оружие, гранатометы, штыки, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Фагот" и другие боевые средства", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, действовавший незаконно гражданский объект долгое время использовался для военных целей.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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