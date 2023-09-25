Во Франции сообщили об увеличении численности МВД на 8,5 тыс. к 2027 году

Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен отметил, что также открываются 450 вакансий для специалистов в сфере кибербезопасности

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Численность французской полиции и жандармерии будет увеличена на 8,5 тыс. человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в социальной сети X (ранее Twitter).

"В полиции и жандармерии будет создано 8,5 тыс. дополнительных рабочих мест, в том числе открываются 450 вакансий для специалистов в сфере кибербезопасности", - написал Дарманен.

Как указали в МВД, программу увеличения численности стражей порядка планируется выполнить до 2027 года.

Во Франции насчитывается около 150 тыс. полицейских и почти 100 тыс. жандармов.