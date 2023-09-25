В Литве планируют протестировать систему мобилизации резервистов

Проверка пройдет в рамках штабных учений

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Система мобилизации военнообязанных, зачисленных в резерв, будет протестирована на начавшихся в Литве штабных учениях "Бастион Перкунаса". Об этом сообщило командование армии балтийский республики.

"Часть военнообязанных граждан, зачисленных в активный армейский резерв, получит уведомление о необходимости выполнения воинского долга, если в стране будет объявлена мобилизация", - говорится в сообщении.

Учениями будет затронут юго-восток Литвы. Как отметил начальник Генштаба генерал-майор Миндаугас Степонавичюс, в ходе тренировки будет отрабатываться взаимодействие между армейским командованием и государственными и муниципальными инстанциями. К учениям привлечены национальный центр по управлению кризисами, Минобороны, МВД, Минздрав, Минэнерго, Соцмин, а также представители восьми муниципалитетов.