Тайвань рассчитывает к 2027 году построить восемь подлодок

Как указал руководитель программы строительства тайваньских подводных лодок Хуан Шугуан, 28 сентября спустят на воду головной корабль серии под названием "Хайкунь"

ГОНКОНГ, 25 сентября. /ТАСС/. Тайвань надеется к 2027 году завершить строительство восьми субмарин собственного производства. Об этом заявил руководитель программы строительства тайваньских подводных лодок Хуан Шугуан.

Он указал, что 28 сентября будет спущен на воду головной корабль серии под названием "Хайкунь". Ожидается, что он будет передан в состав ВМС Тайваня к концу 2024 года. "Надеемся, что к 2025 году мы сможем завершить строительство трех собственных подводных лодок. А в 2027 году - еще четырех", - приводит его слова тайваньская газета "Цзыю шибао".

Издание отмечает, что к настоящему времени в бюджет оборонного ведомства Тайваня заложено финансирование только для головной субмарины, а ассигнования для последующей серии подводных кораблей будет принято позже.

Как указал Хуан Шугуан, в будущем тайваньские подлодки собственного производства смогут выполнять задачи по патрулированию не только в юго-западной акватории острова, но и в юго-восточной и восточной, а также в акватории между портом Суао на Тайване и японским островом Йонагуни (префектура Окинава). Он также отметил, что главная цель этого - пресечь доступ Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к "первой цепи островов" (условная линия между Японскими островами, архипелагом Нансэй, Тайванем, Филиппинами и Калимантаном).

По его оценке, в случае конфликта в Тайваньском проливе, остров будет рассчитывать на военную помощь со стороны США и Японии. Согласно его утверждению, японский флот будет отвечать за блокирование для ВМС НОАК пролива Мияко (разделяет одноименный остров и Окинаву), а тайваньские ВМС, в составе которых будут действовать подводные лодки, должны будут не дать кораблям КНР выйти в Тихий океан через Лусонский пролив (разделяет Тайвань и Филиппины).

Первая субмарина тайваньского производства была заложена в 2020 году. Ее водоизмещение составляет от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн. Подлодка оснащена шестью аппаратами для пуска торпед Mk-48. Ожидается, что последующие субмарины этой серии также получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon.

Подводный флот

Как ранее передавало Центральное информационное агентство острова, строительство головного корабля этой серии ведется в три смены в круглосуточном режиме. В общей сложности программа предусматривает строительство восьми подлодок этого проекта, на которые планируется израсходовать до 300 млрд новых тайваньских долларов (около $9,73 млрд).

В настоящее время подводный флот Тайваня состоит из четырех дизель- электрических подлодок. Две из них были построены в США в 1940-х и используются в учебных целях. Еще две субмарины были построены в Нидерландах в 1980-х и являются модификацией подлодок "Звардвис".