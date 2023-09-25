В Австралии чиновника отстранили от службы из-за обвинений в дискредитации министров

По данным СМИ, переписка секретаря Министерства внутренних дел свидетельствует о нарушении требований австралийского законодательства

СИДНЕЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь (первый заместитель главы) Министерства внутренних дел Австралии Майкл Пеццулло временно отстранен от обязанностей из-за обвинений в попытке повлиять на политические процессы в стране и проведении кампаний по дискредитации членов правительства. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

В заявлении, распространенном пресс-службой премьера, отмечается, что "секретарь ведомства [МВД] Майкл Пеццулло отстранен от исполнения обязанностей на время расследования государственной комиссии по государственной службе, проводящегося в его отношении". "Комиссия проводит расследование утверждений, о которых стало известно сегодня. Его возглавит бывший комиссар государственной службы Австралии Линел Бриггс", - указал Альбанезе.

В понедельник несколько австралийских СМИ опубликовали переписку Пеццулло с депутатами федерального парламента Австралии и партийными деятелями страны за последние пять лет. Сообщения секретаря МВД свидетельствуют о том, что он в нарушение требований австралийского законодательства, обязывающего чиновников оставаться нейтральными, не помогать никакой общественно-политической организации и не влиять на политические решения, дискредитировал и подрывал авторитет министров и государственных служащих, препятствовавших, по его мнению, его карьере и расширению полномочий министерства внутренних дел.

Пеццулло стал первым секретарем Министерства внутренних дел Австралии в 2017 году (после создания отдельного ведомства) и занимал эту должность в течение последних шести лет, сохраняя свой пост как при коалиционном, так и при лейбористском правительствах. После публикации его переписки ряд лидеров австралийских партий потребовали его немедленной отставки и призвали премьера уволить его, а также поручить расследование его деятельности Федеральной полиции Австралии.