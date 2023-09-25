25 сентября, 07:57,
обновлено 25 сентября, 08:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о задержании виновных в гибели людей при взрывах мин в Карабахе

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании виновных во взрывах мин в Карабахе, приведших к гибели шести человек.

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"В ходе антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в составе незаконного организованного вооруженного формирования и совершении террористических действий, в том числе причастных к гибели двух гражданских лиц и четырех полицейских в результате произошедших 19 сентября взрывов мин в туннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м км дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша", - говорится в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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