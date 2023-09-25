В Баку сообщили о задержании виновных в гибели людей при взрывах мин в Карабахе

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании виновных во взрывах мин в Карабахе, приведших к гибели шести человек.

"В ходе антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в составе незаконного организованного вооруженного формирования и совершении террористических действий, в том числе причастных к гибели двух гражданских лиц и четырех полицейских в результате произошедших 19 сентября взрывов мин в туннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м км дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша", - говорится в сообщении.