Филиппины пообещали принять меры для защиты суверенитета на фоне ситуации с рыбаками

В МИД страны назвали нарушением международного права установку Китаем заграждений и его "негативном воздействии на возможность существования филиппинских рыбаков"

БАНГКОК, 25 сентября. /ТАСС/. Филиппины примут все необходимые меры для защиты своего суверенитета и своих рыбаков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

"Сообщение об установке Китаем заграждений и их негативном воздействии на возможность существования филиппинских рыбаков, а также любая другая деятельность, нарушающая суверенитет и юрисдикцию Филиппин <...>, являются нарушением международного права", - приводит агентство сообщение МИД Филиппин.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана Китая установила плавучее заграждение длиной 300 м в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ), создав препятствие филиппинским рыбакам для входа в район ведения рыбной ловли.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

В спорных акваториях периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе судно Береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre, находящемся на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.