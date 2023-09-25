В КНР прокомментировали возможные поставки США Вьетнаму истребителей F-16

По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, китайская сторона надеется, что военное сотрудничество этих двух государств не спровоцирует гонку вооружений

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китай надеется, что сотрудничество США и Вьетнама не спровоцирует гонку вооружений в Азии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию о возможных поставках Вьетнаму американских истребителей F-16.

"Китай надеется, что соответствующие страны <…> будут искренне соблюдать основные нормы международных отношений, откажутся от гегемонии и менталитета холодной войны, прекратят провоцировать конфронтацию и гонку вооружений, а также не будут наносить вред региональному миру, стабильности и процветанию", - сказал Ван Вэньбинь.

23 сентября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация США ведет переговоры о поставке Вьетнаму крупного пакета вооружений, включая истребители F-16. По словам источников, сделка может быть заключена в течение 2024 года.