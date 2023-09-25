В Молдавии начались учения резервистов

Министерство обороны республики сообщило, что мероприятия пройдут с 25 по 29 сентября

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Учения резервистов пройдут в Молдавии с 25 по 29 сентября, сообщило министерство обороны республики.

"Это плановые учения, которые направлены на проверку навыков резервистов, ознакомление их с техникой, оборудованием и вооружением армии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подобные мероприятия проводились в различных учебных центрах армии в апреле, мае и июне этого года. Министерство предупредило, что в рамках учений на полигоны будет выводиться военная техника, граждан попросили сохранять спокойствие и не распространять слухи по этому поводу. Со своей стороны власти непризнанного Приднестровья выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой российскими миротворцами разделительной зоны по Днестру.