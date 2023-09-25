25 сентября, 08:50

В Молдавии начались учения резервистов

Министерство обороны республики сообщило, что мероприятия пройдут с 25 по 29 сентября

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Учения резервистов пройдут в Молдавии с 25 по 29 сентября, сообщило министерство обороны республики.

"Это плановые учения, которые направлены на проверку навыков резервистов, ознакомление их с техникой, оборудованием и вооружением армии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подобные мероприятия проводились в различных учебных центрах армии в апреле, мае и июне этого года. Министерство предупредило, что в рамках учений на полигоны будет выводиться военная техника, граждан попросили сохранять спокойствие и не распространять слухи по этому поводу. Со своей стороны власти непризнанного Приднестровья выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой российскими миротворцами разделительной зоны по Днестру. 

Теги:
Молдавия
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