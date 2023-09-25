СМИ: главы Минэкономики Ирана и Египта встретились впервые за 10 лет

По информации IRNA, стороны выразили готовность развивать двусторонние отношения в различных сферах

ТЕГЕРАН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи посетил с визитом Египет, где встретился с министром финансов арабской республики Мухаммедом Мааитом. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, это первая встреча глав экономических ведомств Ирана и Египта за 10 лет. Стороны выразили готовность развивать двусторонние отношения в различных сферах, таких как банковский и фармацевтический секторы. Мааит заявил, что его иранский коллега выдвинул несколько предложений и что Египет готов работать над их реализацией, однако не уточнил, что это за предложения.