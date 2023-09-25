Глава МИД талибов примет участие в московском формате в Казани

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов также сообщил, что Россия не приглашала США для участия в качестве наблюдателей в этой встрече

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел во временном правительстве, сформированном захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Моттаки в понедельник прилетает в Россию для участия в московском формате консультаций по Афганистану в Казани. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Да, он уже сегодня прилетит", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представителей США на встречу в качестве наблюдателей, по словам дипломата, "не приглашали и не планировали". Как отметил Кабулов, формат расширенной "тройки" по Афганистану с участием США фактически не работает. "На его место пришла четверка - Россия, Китай, Пакистан, Иран. Этот формат пока будет работать. Дальше посмотрим", - добавил он.

Россия, как указал Кабулов, рассчитывает, что на встрече в Казани региональные страны подтвердят свою позицию по созданию в Афганистане этнополитического инклюзивного правительства и усилению борьбы с исходящими угрозами, такими как терроризм и наркотики.

Заседание московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе встречи планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По ее словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание прошло в ноябре 2022 года.