В Баку сообщили о гибели двух военнослужащих республики при взрыве мины

По данным Минобороны Азербайджана, еще один азербайджанский военнослужащий получил ранение

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели двух военнослужащих армии республики при взрыве противотанковой мины.

"24 сентября около 17:35 (16:35 мск - прим. ТАСС) на мине подорвалось военно-транспортное средство "Камаз", принадлежащее азербайджанской армии. В результате взрыва противотанковой мины, установленной на пути обеспечения позиций вооруженных сил с целью совершения теракта, погибли двое военнослужащих азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, еще один азербайджанский военнослужащий получил ранение при взрыве, он госпитализирован, его жизнь вне опасности.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.