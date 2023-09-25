25 сентября, 09:09

Президент Грузии отправилась с визитом в страны Балтии

Саломе Зурабишвили обсудит предоставление стране статуса кандидата в ЕС

ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Латвию, Литву и Эстонию, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила администрация грузинского лидера.

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"Президент Грузии продолжает встречи с европейскими лидерами для поддержки предоставления стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Сегодня президент Грузии в Таллине встретится с президентом Аларом Карисом", - говорится в сообщении.

Зурабишвили во вторник встретится с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем, а уже в среду проведет переговоры в Вильнюсе с главой Литвы Гитанасом Науседой, добавили в администрации главы государства.

Пока отсутствует информация о согласовании визита президента с грузинским правительством. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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