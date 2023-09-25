Во Франции сообщили о проведении операции спецназом полиции против наркоторговцев

По информации France Bleu, полицейские задержали 10 человек

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Около ста сотрудников полиции провели операцию против группировок наркоторговцев в коммуне Валанс (департамент Дром) на юго-востоке Франции. Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в социальной сети X (ранее Twitter).

"Утром в Валансе прошла масштабная полицейская операция с участием около ста стражей порядка, в том числе сил спецназначения, - написал Дарманен. - Задержано много подозреваемых, у которых изъято оружие".

Как уточнила радиостанция France Bleu, полицейские задержали 10 человек. Операция проведена в связи с серией перестрелок, которые преступные группировки, борющиеся за передел сфер влияния, устроили в коммуне весной и летом.