Из Нагорного Карабаха в Армению въехали 4 850 вынужденных переселенцев

Жители Нагорного Карабаха в ожидании регистрации для поселения в ПВР

Жители Нагорного Карабаха в ожидании регистрации для поселения в ПВР

Данные о регистрации 3 900 из них уже обобщили, сообщила пресс-служба армянского правительства

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Почти 5 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 11:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"По состоянию на 12:00 (11:00 по мск - прим. ТАСС) часов 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 4 850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3 900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем. Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается", - отмечается в заявлении.