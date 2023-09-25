25 сентября, 09:03,
обновлено 25 сентября, 09:16
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Из Нагорного Карабаха в Армению въехали 4 850 вынужденных переселенцев

Жители Нагорного Карабаха в ожидании регистрации для поселения в ПВР
© Александр Патрин/ ТАСС

Данные о регистрации 3 900 из них уже обобщили, сообщила пресс-служба армянского правительства

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Почти 5 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 11:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

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"По состоянию на 12:00 (11:00 по мск - прим. ТАСС) часов 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 4 850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3 900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем. Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается", - отмечается в заявлении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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