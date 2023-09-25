США пообещали Украине более $500 млн на энергопроекты и реформы под своим контролем

По данным посольства США, для реализации условий подписанного меморандума стороны должны сформировать управляющий комитет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительства США и Украины подписали меморандум, в соответствии с которым американские власти пообещали выделить $522 млн на энергетические проекты на Украине, в том числе $100 млн при условии проведения Киевом реформирования отрасли под контролем американских ведомств. Об этом сообщило посольство США на своем сайте.

Как говорится в документе под названием "Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством США по сотрудничеству в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины", "при условии наличия средств правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму $522 млн, из которых $422 млн новой помощи в сфере энергетики, и $100 млн при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины" определенных мер.

В числе условий, которые должно выполнить правительство Украины, утверждение устава и создание наблюдательного совета "Оператора ГТС Украины" (до 30 октября), начало конкурса на избрание членов наблюдательного совета компании "Энергоатом" (до 30 ноября) и создание акционерного общества "Энергоатом" в рамках корпоратизации компании (до 31 декабря), а также имплементация европейского регламента REMIT в оптовой торговле энергоносителями (до 1 апреля 2024 года).

Для реализации условий меморандума стороны должны сформировать управляющий комитет, в состав которого войдут по одному представителю от нескольких украинских ведомств, а также от Госдепартамента США, Минэнерго США и Агентства США по международному развитию. "Управляющий комитет намерен проводить ежеквартальные встречи для обзора прогресса и решения ключевых вопросов для достижения цели этого меморандума", - говорится в документе. Кроме того, правительство Украины обязуется предоставлять в посольство США в Киеве информацию о реализации реформ, а "правительство США намерено провести оценку того, выполнило ли правительство Украины" все необходимые шаги.

В документе также отмечается, что целью меморандума является "сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности путем восстановления критической инфраструктуры, введения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике".

Подписывая меморандум, стороны, в частности, выражают "заинтересованность в децентрализации системы энергоснабжения, что будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины", признают "необходимость поддержки ускоренной интеграции энергетических рынков Украины в энергетические рынки Европейского союза", "подтверждают совместное желание обеспечить эффективность <...> реформ в энергетическом секторе, в частности для содействия прозрачности, подотчетности, антикоррупционным мерам". Среди направлений финансирования восстановление поврежденной инфраструктуры Украины, установление распределенной газовой генерации (в том числе турбин CCGT производства США), усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями, говорится в документе.