Reuters: официальные лица США посетят Армению

По информации агентства, в делегацию, в частности, войдет глава USAID Саманта Пауэр

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр в составе американской делегации в понедельник посетит Армению. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на амеркианских чиновников.

По его информации, глава USAID Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким станут первыми высокопоставленными представителями США, которые посетят Армению после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Пауэр встретится с высокопоставленными представителями правительства и "подтвердит поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, а также приверженность решению гуманитарных проблем, возникающих в Нагорном Карабахе", приводит агентство слова представителя Госдепартамента.