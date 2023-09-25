25 сентября, 09:13,
обновлено 25 сентября, 09:34

Reuters: официальные лица США посетят Армению

По информации агентства, в делегацию, в частности, войдет глава USAID Саманта Пауэр

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр в составе американской делегации в понедельник посетит Армению. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на амеркианских чиновников.

По его информации, глава USAID Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким станут первыми высокопоставленными представителями США, которые посетят Армению после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Пауэр встретится с высокопоставленными представителями правительства и "подтвердит поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, а также приверженность решению гуманитарных проблем, возникающих в Нагорном Карабахе", приводит агентство слова представителя Госдепартамента. 

Теги:
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