Рафаэля Гросси утвердили генеральным директором МАГАТЭ на следующие четыре года

Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции организации

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Действующего генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси утвердили на очередной четырехлетний срок - с 1 декабря 2023 года по 2 декабря 2027 года.

Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции МАГАТЭ.

Полномочия Гросси истекали 2 декабря 2023 года. 10 марта Совет управляющих МАГАТЭ путем аккламации назначил Рафаэля Гросси на должность гендиректора агентства еще на четыре года. Согласно уставу, это решение необходимо было утвердить генеральной конференцией.