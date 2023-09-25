25 сентября, 09:30

Рафаэля Гросси утвердили генеральным директором МАГАТЭ на следующие четыре года

Алексей Коновалов/ ТАСС
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции организации

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Действующего генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси утвердили на очередной четырехлетний срок - с 1 декабря 2023 года по 2 декабря 2027 года.

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Такое решение приняли делегаты 67-й генеральной конференции МАГАТЭ.

Полномочия Гросси истекали 2 декабря 2023 года. 10 марта Совет управляющих МАГАТЭ путем аккламации назначил Рафаэля Гросси на должность гендиректора агентства еще на четыре года. Согласно уставу, это решение необходимо было утвердить генеральной конференцией. 

Теги:
Гросси, Рафаэль
© Информационное агентство ТАСС
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