На Украине без света остались около 400 населенных пунктов

Зафиксированы повреждения в сетях Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в "Укрэнерго"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 400 населенных пунктов на Украине остаются без электричества по различным причинам. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Без света остается 400 населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В "Укрэнерго" добавили, что зафиксированы повреждения в сетях Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

В компании также сообщили, что осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, а также экспорт в Словакию и Молдавию.