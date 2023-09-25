Лукашенко обещал поддержать патриотов в предстоящей предвыборной кампании

Президент Белоруссии призвал определять достойных патриотичных людей, профессионалов для продвижения их в местные советы, парламент, Всебелорусское народное собрание

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть будет поддерживать в предстоящей предвыборной кампании патриотичных людей.

"Компартии нет, все в ваших руках. Впереди крупные электоральные кампании, где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение. Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, Всебелорусском народном собрании (ВНС). Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать", - сказал Лукашенко в входе назначений новых руководителей местной вертикали власти, сообщает агентство БелТА.

Он призвал определять достойных патриотичных людей, профессионалов для продвижения их в местные советы, парламент, ВНС. "Определяйте достойных, патриотичных людей, профессионалов и поддерживайте их на парламентских выборах, во Всебелорусское народное собрание, - сказал Лукашенко. - Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости".

Президент отметил, что "демократичные" американцы всегда учили белорусов проводить выборы. "Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания. Упаси нас господь так проводить ее, по почте особенно, - сказал он. - И если бы мы так ее проводили, нас раньше с лица земли стерли бы". По его словам, поэтому "есть свои задачи, свои цели".

Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, в конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.