Генпрокурор Ливии распорядился арестовать мэра пострадавшей от стихии Дерны

Представитель ливийской генпрокуратуры сообщил, что в общей сложности возбуждены уголовные дела против 16 чиновников, ответственных за контроль над работой плотин, а также тех, которые отвечали за проект их реконструкции

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур распорядился арестовать главу муниципалитета города Дерна, который более других населенных пунктов пострадал при недавнем наводнении на северо-востоке страны, и еще нескольких чиновников из управления водных ресурсов. Об этом сообщил представитель ливийской генпрокуратуры.

"Генпрокурор отдал распоряжение заключить под стражу мэра Дерны, а также нынешнего и бывшего руководителей управления водных ресурсов в связи с делом об обрушении плотин близ указанного города во время удара стихии", - отметил представитель надзорного органа, слова которого привел телеканал Libya al-Ahrar. Он добавил, что в общей сложности на настоящий момент возбуждены уголовные дела против 16 чиновников, ответственных за контроль над работой плотин, а также тех, которые отвечали за проект их реконструкции. Кроме того, отметил представитель генпрокуратуры, мэр Дерны "не представил доказательств целевого расходования средств, направленных на обновление дамб, расположенных близ города".

Генпрокуратура потребовала тщательного расследования в отношении остальных виновных в катастрофе, постигшей Дерну, и привлечения их к уголовной ответственности.