Экс-глава ЕК считает, что урегулирование на Украине возможно только с участием США и Китая

Романо Проди ранее назвал серьезной ошибкой то, что на Украине "не было посредничества ООН"

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Романо Проди считает, что урегулирования на Украине можно достичь только при участии США и Китая.

"[Что касается конфликта на Украине,] или американцы и китайцы приходят к соглашению, или мира не будет, - полагает итальянский экс-премьер. - Они начали разговаривать друг с другом, этот диалог частично начался".

Проди 24 сентября назвал серьезной ошибкой то, что на Украине "не было посредничества ООН". "Мы свели [роль] ООН к нулю. Если мы не заставим международные структуры работать, то куда пойдет мир дальше?" - задался он вопросом. Ранее бывший глава Еврокомиссии заявил, что по вопросу украинского кризиса ЕС в отношении США ведет себя как вассал.

Пост премьера Италии Проди занимал с 1996 по 1998 год, затем с 2006 по 2008 год. Между двумя периодами, когда главой правительства являлся его главный политический противник Сильвио Берлускони, Проди был председателем Еврокомиссии. Затем он стал спецпосланником генсека ООН по региону Сахеля.

Проди ранее всегда выступал за выстраивание конструктивных отношений с Россией, а конфронтацию с Украиной предлагал преодолевать путем создания взаимовыгодного для РФ, Украины и ЕС энергетического партнерства. Во время его председательства в Еврокомиссии начался процесс сближения ЕС и РФ. Политик неоднократно бывал в России, с 2008 года стал почетным доктором МГИМО.