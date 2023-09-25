Правящая в Литве партия прочит в президенты премьера Шимоните

Исполнительный секретарь СО - ХДЛ Мартинас Превелис сообщил, что глава правительства в качестве лучшего кандидата была названа 66 раз

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Члены правящей политической партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) считают премьер-министра Ингриду Шимоните наилучшим кандидатом на пост президента страны на выборах в 2024 году. 70 отделений партии завершили выдвижение кандидатур на участие в выборах главы государства.

Как сообщил журналистам исполнительный секретарь СО - ХДЛ Мартинас Превелис, глава правительства в качестве лучшего кандидата была названа 66 раз. Лидера партии Габриэлюса Ландсбергиса, являющегося в кабинете Шимоните министром иностранных дел, предложили 64 раза. Третьей (62) была министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. Она является заместителем председателя партии.

Шимоните была избрана в Сейм (парламент) в 2016 году по списку партии консерваторов. Через четыре года, оставаясь беспартийной, она возглавила такой список на очередных парламентских выборах. После победы на выборах консерваторы делегировали Шимоните на пост премьера. В декабре 2022 года она вступила в правящую партию.