Байден заявил, что США намерены защищать режим нераспространения ядерного оружия

По словам президента США, его страна будет противодействовать "пагубному использованию ядерного оружия"

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет противодействовать "пагубному использованию ядерного оружия" и защищать режим его нераспространения.

"Мы продолжим обеспечивать финансовую, техническую помощь, а также содействовать укреплению [ядерного] потенциала [стран], соблюдая и распространяя стандарты ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия", - указано в послании Байдена, оглашенном министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Моя администрация намерена противодействовать пагубному использованию ядерного оружия безответственными акторами, которые подрывают саму суть Устава ООН", - отметил американский президент.

Байден подчеркнул, что США "продолжат поддерживать усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной катастрофы" путем обеспечения безопасности на Запорожской АЭС, а также на других атомных электростанциях Украины.