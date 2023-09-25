ЕС проведет в Брюсселе встречу с представителями Армении и Азербайджана

Как сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза, "это делается для того, чтобы подвести итоги текущей ситуации и подготовиться к возможной встрече лидеров в Гренаде"

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз проведет в Брюсселе встречу с представителями Армении, Азербайджана, а также Германии и Франции, чтобы обсудить ситуацию в регионе и подготовиться к возможной встрече лидеров двух стран в испанской Гранаде на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

"Я могу подтвердить, что наш главный дипломатический советник Саймон Мордью проведет встречу с дипломатами высокого уровня Армении, Азербайджана, Франции и Германии и специальным представителем ЕС в регионе. Это делается для того, чтобы подвести итоги текущей ситуации и подготовиться к возможной встрече лидеров в Гренаде", - сказал он.

Третий по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет 5 октября в Гранаде. До последних событий в Нагорном Карабахе предполагалось, что лидеры Армении, Азербайджана, Франции и Германии проведут на полях саммита встречу по урегулированию конфликта.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".