Мадуро заявил, что санкции США ограничивают право граждан Венесуэлы на охрану здоровья

Президент республики отметил, что эти меры в том числе не позволяют выполнить технические программы сотрудничества с МАГАТЭ

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Санкции, введенные в отношении Венесуэлы Соединенными Штатами, ограничивают право венесуэльцев на охрану здоровья. Об этом говорится в послании президента страны Николаса Мадуро, оглашенном представителем республики на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Наш регион и наша страна Венесуэла в настоящее время страдают в связи с [введенными против них] односторонними [санкционными] мерами. Их 950. Их навязывает страна, которая сбросила две ядерные бомбы. Эти меры, <...> в частности, не позволяют нам выполнять технические программы сотрудничества с МАГАТЭ, которые содействуют созданию механизмов доступа к радиотерапии и радиодиагностике", - указывается в послании.

Согласно тексту, из-за санкций "частные компании отказались продавать Венесуэле оборудование, которое было столь необходимо для лечения десятков тысяч больных раком". Ситуация усугубилась в период пандемии коронавируса. Все это, подчеркивается в послании, "ограничивает право человека на [охрану] здоровья".