NYT: первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше срока

Остальные танки поступят в страну в течение ближайших месяцев, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока, сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, танки были доставлены на Украину "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении". Остальные танки поступят на Украину в течение ближайших месяцев, заявили собеседники издания. Однако чиновники не сообщили, сколько Abrams были доставлены на Украину в данный момент.

21 сентября в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США Джо Байден заявил о планах поставить танки Abrams на Украину на этой неделе.