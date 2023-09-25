25 сентября, 10:51,
обновлено 25 сентября, 11:30
Военная операция на Украине

NYT: первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше срока

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Остальные танки поступят в страну в течение ближайших месяцев, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока, сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

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По их словам, танки были доставлены на Украину "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении". Остальные танки поступят на Украину в течение ближайших месяцев, заявили собеседники издания. Однако чиновники не сообщили, сколько Abrams были доставлены на Украину в данный момент.

21 сентября в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США Джо Байден заявил о планах поставить танки Abrams на Украину на этой неделе. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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