Япония призвала КНДР отказаться от оружия массового поражения и ракет

Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити считает, что ракетно-ядерная программа КНДР "является серьезным вызовом для регионального движения по нераспространению и совершенно неприемлема"

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Япония считает, что КНДР должна отказаться от всего оружия массового поражения и баллистических ракет любой дальности. Об этом заявила министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Япония решительно призывает Северную Корею сделать конкретные шаги к полному, проверяемому и безвозвратному демонтажу всего оружия массового поражения, баллистических ракет всех дальностей и связанных с ними программ", - отметила она. Японский министр выразила уверенность в том, что ракетно-ядерная программа КНДР "является серьезным вызовом для регионального движения по нераспространению и совершенно неприемлема".

Пхеньян с начала года провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Ядерное испытание КНДР последний раз проводила в 2017 году - оно стало шестым по счету.