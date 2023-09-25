Посол Египта в РФ заявил о желании страны развивать стратегическую координацию с Россией

Дипломат отметил, что коммуникация будет проходить по важнейшим вопросам общих интересов "на региональном и международном уровне"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Египет будет работать вместе с Россией для развития стратегической координации по важным вопросам, касающихся общих интересов на региональном, а также международном уровне. Об этом заявил посол Египта в Москве Назих Нагари на открытии выставки, посвященной 80-летию установления дипотношений между Россией и Египтом.

"Я уверяю министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова, что под руководством лидеров двух стран, предпринимаются все усилия для развития разных аспектов наших двусторонних отношений и координации по вопросам, касающихся взаимных интересов. Мы будем вместе работать для дальнейшего развития нашего сотрудничества в ближайшем будущем, так же, как и нашей стратегической координации по важнейшим вопросам наших общих интересов на региональном и международном уровне", - сказал он.

Дипломат отметил, что представленные на выставки фотографии и документы свидетельствует об обширной истории отношений между странами. "Соглашение о стратегическом партнерстве между Египтом и Россией вместе с другими двусторонними соглашениями и форматами взаимодействия и консультаций отражают прочный фундамент наших отношений", - добавил он.

"Сегодня, следуя принципу взаимоуважения и выгоды, мы реализовываем больше совместных проектов. Самым важным, я бы сказал, является строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", также как и проект российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, которая будет служить крупной платформой для укрепления промышленных и торговых отношений между нашими двумя странами", - указал Нагари.