В Белоруссии сообщили о заблаговременных приготовлениях к войне в соседних странах

Вместе с тем Минск по-прежнему открыт к взаимодействию с Варшавой по вопросам обеспечения региональной безопасности, отметил министр обороны республики Виктор Хренин

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Заблаговременная подготовка к войне идет в соседних с Белоруссией странах, однако Минск по-прежнему открыт к взаимодействию с Польшей по вопросам обеспечения региональной безопасности. Об этом в ходе проходящих в Белоруссии масштабных учений вооруженных сил заявил министр обороны Виктор Хренин.

"Наши соседи каждый информационный повод используют, чтобы наращивать группировки войск возле наших границ. Мы видим, что растет интенсивность мероприятий оперативной, боевой подготовки, развивается инфраструктура. Мы это считаем сложными условиями военно-политической обстановки. На языке разведчиков это звучит так: "Идут мероприятия заблаговременной подготовки к войне", - приводит слова Хренина пресс-служба Минобороны.

Министр отметил, что в свою очередь Минск демонстрирует свою открытость, в частности, предложив Варшаве направить своих наблюдателей на учения сил Организации Договора о коллективной безопасности, проходившие на территории страны с 1 по 6 сентября. "И сейчас говорим, что мы готовы взаимодействовать с польскими военными в рамках обеспечения безопасности в нашем регионе", - подчеркнул Хренин.

Говоря о проводимых в Белоруссии с 22 по 26 сентября на различных полигонах и участках местности в Брестской, Гродненской и Минской областях комплексных учениях, глава оборонного ведомства в очередной раз заявил, что они не направлены против других стран. "И дальше будем готовить, еще раз подчеркиваю, свои вооруженные силы. Мы эти учения не проводим против кого-то, это плановое мероприятие, никаких конспирологий здесь никто не должен искать", - сказал министр.

Он отметил, что для обучения была выбрана одна "из самых сложных форм подготовки войск - двустороннее комплексное учение". "Это вершина подготовки войск и считается одной из самых сложных, как для руководства учением, так и для самих обучаемых. Оно имеет ряд особенностей. Во-первых, проходит с минимальными ограничениями для войск. Во-вторых, учение проходит не на привычных для них полигонах, а на реальной местности в трех областях нашей страны. Третья особенность заключается в том, что в ходе данного учения мы апробируем новые формы и способы применения войск, управления войсками по опыту вооруженных конфликтов и, конечно же, специальной военной операции", - указал Хренин.

"Учение носит, кроме проверочной, еще и исследовательскую цель. В результате этих исследований мы проверим, насколько те новшества или изменения будут действительно приемлемы, насколько они могут использоваться войсками", - добавил министр обороны Белоруссии.