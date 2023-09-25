Глава Организации по атомной энергии Ирана призвал МАГАТЭ к объективности

Мохаммад Эслами попросил также избегать "ненужных подробностей" в отчетах агентства

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проявлять профессионализм и объективность при мониторинге ядерной программы исламской республики.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить, что на ядерных объектах Ирана осуществляется самая надежная и непрерывная деятельность МАГАТЭ по проверке и мониторингу. На этой основе мы ожидаем, что продолжающееся глубокое сотрудничество Исламской Республики Иран с МАГАТЭ не останется без внимания. МАГАТЭ должно принять эффективные и конкретные меры для защиты конфиденциальности этой информации", - заявил он на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Эслами призвал МАГАТЭ проявлять "профессионализм, беспристрастность и объективность", а также избегать "ненужных подробностей" в отчетах агентства.

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

Позднее агентство Tasnim сообщило, что этот шаг Тегерана связан с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция. 14 сентября эти четыре страны на заседании Совета управляющих МАГАТЭ потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся наличия частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине.