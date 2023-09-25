Лидер Кубы осудил атаку на посольство страны в Вашингтоне

Мигель Диас-Канель также назвал нападение "террористической атакой" и "актом насилия и бессилия, который мог стоить ценных жизней"

ТАСС, 25 сентября. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил нападение на посольство Кубы в Вашингтоне и призвал власти США отреагировать на случившееся.

"Мы осуждаем [атаку] и ожидаем действий со стороны американских властей", - написал глава Кубы на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Он также назвал нападение "террористической атакой" и "актом насилия и бессилия, который мог стоить ценных жизней".

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье. Он не уточнил, был ли задержан нападавший. Дипломат добавил, что это не первая атака на кубинскую дипмиссию в США, а нападения повторяются из-за чувства безнаказанности злоумышленников.