Япония обвинила Китай в распространении ложной информации о сбросе воды с АЭС

Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити отметила, что "японская сторона вновь призывает Китай принимать решения, основываясь на научных данных"

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Китай является единственной страной - членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая продолжает распространять научно необоснованную информацию о ситуации вокруг сброса воды с АЭС "Фукусима-1". С таким утверждением выступила министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити, выступая на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Китай - единственная страна, которая, несмотря на то что является членом МАГАТЭ, продолжает распространять научно необоснованную информацию и вводить необоснованные ограничения на импорт", - заявила она. Такаити подчеркнула, что "японская сторона вновь призывает Китай принимать решения, основываясь на научных данных".

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, признав, что планы сброса воды соответствуют международным стандартам.

Компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, была разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ. В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,34 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что концентрация трития в океане в районе станции не превысила установленной нормы.