Основной поток всевозможных обвинений комиссия, учрежденная СПЧ в 2022 году по инициативе стран Запада, адресовала в нынешнем документе, как и в предыдущих своих докладах, России

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Созданная Советом ООН по правам человека (СПЧ) Независимая комиссия по расследованию на Украине напомнила Киеву, что ожидает оперативного и тщательного расследования нарушений прав человека, совершенных украинскими вооруженными силами. Об этом говорится в ее докладе, представленном в Женеве на 54-й сессии СПЧ.

Комиссия "напоминает о необходимости того, чтобы украинские власти оперативно и тщательно расследовали незначительное количество случаев нарушений со стороны своих же вооруженных сил", отмечается в документе.

В докладе, насчитывающем три страницы, лишь одно это предложение непосредственно указывает на нарушения прав человека со стороны вооруженных сил Украины. Основной поток всевозможных обвинений комиссия, учрежденная СПЧ в 2022 году по инициативе стран Запада, адресовала в нынешнем документе, как и в предыдущих своих докладах, России.

Российская делегация не присутствовала в зале заседаний СПЧ 25 сентября во время представления нынешнего доклада. Она проинформировала на предыдущих сессиях, что не сотрудничает с комиссией и не будет сотрудничать с ней в будущем.

Постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил на 52-й сессии СПЧ в апреле 2023 года, что "независимость данной комиссии отражена только на бумаге". По его словам, "этот сформированный странами Запада механизм призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию". Дипломат пояснил, что в отсутствии независимости этой комиссии "легко убедиться, открыв любой из ее докладов". В них практически ничего не говорится о многочисленных задокументированных фактах нарушений прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны Киева. Зато там "бьет через край" лживая информация о России, отметил дипломат.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. Россия не входит в совет, однако активно участвует в заседаниях.