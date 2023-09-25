В МИД ФРГ выразили обеспокоенность положением армянского населения в Карабахе

По словам представителя внешнеполитического ведомства Германии, применение военной силы Азербайджаном "неприемлемо"

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Германии внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе. Они обеспокоены положением армянского населения в регионе. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель МИД Германии.

"Мы очень внимательно следили за ситуацией в течение выходных. Мы очень обеспокоены положением армянского населения в Нагорном Карабахе", - сказал он. "Применение военной силы, которое мы наблюдали на прошлой неделе со стороны Азербайджана, неприемлемо", - указал представитель минристерства. "Изгнание или принудительное переселение этнических армян неприемлемы", - заявили также во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Как считают в МИД ФРГ, власти Азербайджана должны обеспечить защиту прав мирных граждан в Нагорном Карабахе и соблюдение вооруженными силами международного гуманитарного права. "По этих шагам мы будем судить об Азербайджане", - добавил представитель МИД. Он заметил, что, с точки зрения германской стороны, "российские подразделения [миротворцы] в Нагорном Карабахе также обязаны внести свой вклад в обеспечение защиты гражданского населения". "Это ведь и их задача", - считает представитель ведомства.

Он напомнил, что в регионе работают наблюдатели Евросоюза. "Но миссия ЕС действует лишь на армянской стороне границы и не может докладывать из Нагорного Карабаха", - подчеркнули в МИД, пояснив, что "это не является частью ее мандата".