Польша намерена ужесточить контроль на границе со Словакией из-за наплыва мигрантов

По словам пресс-секретаря погранохраны республики Анны Михальской, Польша не может просто закрыть границу со Словакией, потому что это часть Шенгенской зоны

ТАСС, 25 сентября. Власти Польши рассматривают возможность усиления контрольных процедур на границе республики со Словакией из-за увеличивающегося числа нелегальных мигрантов, которые проникают в ЕС через эту страну. Об этом сообщил телеканал Polsat.

По информации телеканала, о соответствующем решении в ближайшее время объявит министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

"На протяжении последнего месяца мы наблюдаем наплыв нелегальных мигрантов со стороны Словакии", - сказала пресс-секретарь погранохраны Польши Анна Михальская. В этом году польские пограничники задержали у границ с Чехией и Словакией 544 нелегальных мигранта. В прошлом году это число за аналогичный период составляло 122. "Миграция на участке границы со Словакией выросла в семь раз. На участке границы с Чехией - в два раза", - указала Михальская.

По ее словам, Польша не может просто закрыть границу со Словакией, потому что это часть Шенгенской зоны. "Единственное, что мы можем делать, - проверять легальность пребывания, проводить проверки на дорогах у границы. И мы это делаем, но это только точечный контроль", - отметила Михальская. "Мы увеличили число патрулей, ведем мониторинг ситуации", - добавила она и подчеркнула, что "восстановление пограничного контроля - крайняя мера", которая будет использоваться только в случае появления угрозы для безопасности и общественного порядка.

Ранее о возможности ужесточения контроля на внутренних границах стран - членов ЕС заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.