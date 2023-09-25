Польша намерена ужесточить контроль на границе со Словакией из-за наплыва мигрантов

ТАСС, 25 сентября. Власти Польши рассматривают возможность усиления контрольных процедур на границе республики со Словакией из-за увеличивающегося числа нелегальных мигрантов, которые проникают в ЕС через эту страну. Об этом сообщил телеканал Polsat.
По информации телеканала, о соответствующем решении в ближайшее время объявит министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
"На протяжении последнего месяца мы наблюдаем наплыв нелегальных мигрантов со стороны Словакии", - сказала пресс-секретарь погранохраны Польши Анна Михальская. В этом году польские пограничники задержали у границ с Чехией и Словакией 544 нелегальных мигранта. В прошлом году это число за аналогичный период составляло 122. "Миграция на участке границы со Словакией выросла в семь раз. На участке границы с Чехией - в два раза", - указала Михальская.
По ее словам, Польша не может просто закрыть границу со Словакией, потому что это часть Шенгенской зоны. "Единственное, что мы можем делать, - проверять легальность пребывания, проводить проверки на дорогах у границы. И мы это делаем, но это только точечный контроль", - отметила Михальская. "Мы увеличили число патрулей, ведем мониторинг ситуации", - добавила она и подчеркнула, что "восстановление пограничного контроля - крайняя мера", которая будет использоваться только в случае появления угрозы для безопасности и общественного порядка.
Ранее о возможности ужесточения контроля на внутренних границах стран - членов ЕС заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.