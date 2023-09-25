25 сентября, 12:08

Требующие повышения зарплаты правоохранители Литвы пригрозили протестами

Такие акции могут быть проведены у зданий правительства, МВД, Минюста и Минфина

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Литвы, требующие повышения оплаты труда, предупредили власти о намерении провести акции протеста. Об этом сообщила журналистам председатель федерации сотрудников системы правоохранительных органов Лорета Сошчекене.

"Мы не согласны с подготовленным МВД проектом устава внутренней службы, который предусматривает недостаточные ассигнования на оплату труда должностных лиц, и готовы к проведению акций протеста", - сказала она.

Такие акции могут быть проведены у зданий правительства, МВД, Минюста и Минфина. Литовских должностных лиц готовы, по утверждению председателя федерации, поддержать, выйдя на акции у посольств Литвы, зарубежные коллеги.

Как подсчитала федерация, на повышение оплаты труда сотрудников правоохранительных органов необходимо предусмотреть €55 млн. В проекте МВД говорится о €23,9 млн. "Зарплата увеличилась бы всего на €50, и это коснулось бы лишь 31% должностных лиц", - отметила Сошчекене. Согласно закону, бастовать сотрудники правоохранительных органов права не имеют. 

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