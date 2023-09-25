Молдавская оппозиция инициирует вотум недоверия кабинету Речана

Как заявил лидер фракции БКС Влад Батрынча, у властей нет никакой стратегии в ситуации экономического кризиса

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) инициируют вотум недоверия в отношении правительства Дорина Речана, сформированного правящей Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил на брифинге вице-спикер парламента, лидер фракции БКС Влад Батрынча, который привел данные о бедственном состоянии экономики страны.

"Молдавия побила все возможные и невозможные антирекорды. Все материалы и цифры, которые сегодня были озвучены, лягут в основу вотума недоверия, который БКС инициирует в отношении действующего правительства", - сказал Батрынча. Он подчеркнул, что у властей "нет никакой стратегии, а в правительстве никто не хочет брать ответственность за эту ситуацию".

"Они борются с пропагандой, с оппозицией, с собственными гражданами. Находят виноватых. Дорогие власти, именно вы ответственны за все провалы", - подчеркнул вице-спикер.

По опубликованному на прошлой неделе отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году вырос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Уровень инфляции в стране в прошлом году впервые за последние 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Летом прошлого года в стране начались массовые протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.

Со своей стороны Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, спецназ полиции силой разогнал палаточный городок протестующих, который находился в центре города, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. По предложению Санду в стране создан центр информационного противодействия "Патриот". Его работа, как она заявила, будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.