В Испании заявили, что ЕС не уверен в получении КНДР статуса ядерной державы

Государственный секретарь по иностранным и глобальным делам МИД страны Анхелес Морено Бау настояла, чтобы республика вернулась к выполнению ДНЯО и соглашению о всеобъемлющих гарантиях

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз считает, что КНДР никогда не сможет получить статус ядерной державы. Об этом заявила государственный секретарь по иностранным и глобальным делам МИД Испании Анхелес Морено Бау на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она выступала от имени ЕС, поскольку до конца года королевство председательствует в Совете Евросоюза.

"Евросоюз выражает обеспокоенность относительно продолжения развития КНДР ее ядерных программ, - уточнила Морено Бау. - Мы настаиваем, чтобы КНДР вернулась к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашению о всеобъемлющих гарантиях". "КНДР не может и никогда не будет иметь статуса государства, обладающего ядерным оружием", - добавила Морено Бау.

В феврале 2005 года КНДР заявила о наличии у нее ядерного оружия, "предназначенного исключительно для самообороны и сдерживания", а 9 октября 2006 года провела на полигоне Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто первое подземное ядерное испытание (по западным оценкам, его мощность была менее килотонны в тротиловом эквиваленте). Затем последовало еще пять испытаний. Четвертое и шестое испытания были заявлены Пхеньяном как термоядерные.