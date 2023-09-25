Правительство Молдавии из-за кризиса выделит на поддержку населению $70 млн

Премьер республики Дорин Речан отметил, что "для этого были изысканы дополнительные ресурсы с помощью партнеров из Европы, США и международных организаций"

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии подготовило пакет поддержки населения на сумму более $70 млн, которые изыскало с помощью партнеров ЕС, США и международных организаций.

"Правительство готовит пакет поддержки на общую сумму 1,3 млрд леев ($71,4 млн), который напрямую повлияет на 170 тыс. граждан. На следующей неделе эта инициатива будет представлена на рассмотрение парламента", - сказал премьер республики Дорин Речан на брифинге после заседания правительства, отметив, что "для этого были изысканы дополнительные ресурсы с помощью партнеров из Европы, США и международных организаций".

Речан рассказал, что часть средств (около $19,3 млн) пойдет на покрытие расходов на энергоносители в школах, детских садах, больницах и государственных учреждениях. Пакет поддержки также предполагает повышение заработной платы и единовременные выплаты для отдельных категорий работников. В частности, планируется повысить на 15% заработную плату медицинским работникам, на 25% - работникам театров, выделить единовременные выплаты правоохранителям и преподавателям.

По опубликованному на прошлой неделе отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году вырос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Уровень инфляции в стране в прошлом году впервые за последние 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Летом прошлого года в стране начались массовые протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заявили в понедельник, что инициируют вотум недоверия в отношении правительства.