Глава ОАЭИ заявил, что Иран будет развивать ядерную программу, несмотря на санкции

Мохаммад Эслами заявил, что страна полна решимости увеличить долю ядерной энергетики в своем энергетическом балансе до 20 тыс. МВт электроэнергии к концу 2040 года

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Иран намерен развивать мирное использование атомной энергии в различных сферах, несмотря на санкции. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Исламская Республика Иран <…> полна решимости увеличить долю ядерной энергетики в энергетическом балансе страны до 20 тыс. МВт электроэнергии к концу 2040 года. Такие проекты за последние 50 лет прошли несколько проверок, по некоторым из них начались фундаментальные исследования, инженерное проектирование и планирование, а некоторые находятся на стадии строительства. И МАГАТЭ было и будет проинформировано соответствующим образом", - заявил он на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Несмотря на введение односторонних жестких санкций, Исламская Республика Иран с целью улучшения социального благосостояния и качества жизни своего народа <…> развивает возможности для проектирования и строительства исследовательских реакторов, ускорителей и облучательных установок, а также производства и использования радиоизотопов в здравоохранении, сельском хозяйстве, экологии и промышленности", - добавил Эслами. Он уточнил, что некоторые из достижений Ирана будут представлены в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата.