25 сентября, 12:21,
обновлено 25 сентября, 12:34

Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Глава национальной избирательной комиссии Валид Хамза сообщил, что голосование за пределами страны пройдет с 1 по 3 декабря

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Президентские выборы в Египте пройдут с 10 по 12 декабря. Об этом сообщил глава национальной избирательной комиссии Валид Хамза.

"Египетские власти приглашают граждан страны, имеющих право голоса, принять участие в выборах президента республики, которые пройдут на территории Египта с 10 по 12 декабря 2023 года", - приводит его слова национальное телевидение. Хамза добавил, что голосование на выборах главы египетского государства за пределами страны пройдет с 1 по 3 декабря. 

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