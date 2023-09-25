Белоруссия ждет извинений Канады из-за приглашения эсэсовца в парламент

В МИД республики заявили, что "возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента"

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. МИД Белоруссии ждет официальных извинений руководства Канады в связи с приглашением нациста украинского происхождения в парламент страны. Об этом говорится в комментарии белорусского дипведомства.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галичина".

"В Беларуси, где в годы Второй мировой войны погиб каждый третий ее житель, возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента, - говорится в комментарии. - Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту. Ждем официальных извинений руководства Канады".