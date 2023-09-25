25 сентября, 12:39,
обновлено 25 сентября, 13:01
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев уверен в успехе процесса реинтеграции армян Карабаха

БАКУ, 25 сентября./ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет успешным.

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"Несколько дней назад в городе Евлах состоялась встреча между представителями армян Карабаха и государственных структур Азербайджана. Сегодня в Ханкенди проходит вторая встреча. О ее результатах мне еще не доложили. Но я уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно, - сказал Алиев по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахичевани. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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