Алиев уверен в успехе процесса реинтеграции армян Карабаха

БАКУ, 25 сентября./ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет успешным.

"Несколько дней назад в городе Евлах состоялась встреча между представителями армян Карабаха и государственных структур Азербайджана. Сегодня в Ханкенди проходит вторая встреча. О ее результатах мне еще не доложили. Но я уверен, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно, - сказал Алиев по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нахичевани.