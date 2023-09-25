Президент Южной Осетии поздравил с избранием глав новых регионов РФ

По словам Алана Гаглоева, эта победа стала наглядным свидетельством доверия жителей этих регионов

ЦХИНВАЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил глав новых регионов РФ Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с избранием на их посты, отметив, что эта победа стала наглядным свидетельством доверия жителей.

"Ваша убедительная победа на состоявшихся выборах стала ярким свидетельством высокого доверия избирателей и решимости жителей республики продолжить борьбу за мир и права граждан на счастливую мирную жизнь. Возглавляя республику в непростые времена, вы многое сделали для сбережения и возрождения ее наработанного десятилетиями промышленного, экономического и культурного потенциала. Убежден, что Ваши качества государственного деятеля будут и впредь служить развитию республики и росту благосостояния людей", - говорится в поздравлении Гаглоева избранному на пост главы ДНР Пушилину, опубликованном на официальном сайте главы закавказской республики.

В поздравлении на имя избранного главой ЛНР Леонида Пасечника президент Южной Осетии также отметил его авторитет руководителя и высокое доверие народа. "Несмотря на все трудности, вам удалось сплотить людей, объединить их ради возрождения Луганщины. Искренне желаю жителям Луганской Народной Республики скорейшего установления прочного мира, добра и благополучия", - сказал Гаглоев.

В поздравлениях губернаторам Херсонской области Владимиру Сальдо и Запорожской области Евгению Балицкому Гаглоев отметил, что победа на состоявшихся выборах стала свидетельством решимости жителей Херсонской и Запорожской областей продолжить борьбу за мир и справедливость.

Глава Южной Осетии пожелал руководителям и жителям новых регионов РФ крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне.